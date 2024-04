A l’OL, la parole sera à la jeunesse contre Guingamp

Avec un match placé au milieu de la double confrontation contre le PSG, Sonia Bompastor a fait le choix de la jeunesse. Ce mercredi, les grandes premières seront de sortie au sein du groupe de l’OL.

Le mercredi rime souvent comme la journée des enfants. À Lyon, en ce 24 avril, il est encore l’heure des vacances pour les jeunes Gones et Fenottes. Et pourtant, du côté de Décines, il faudra bien faire les devoirs pour la classe biberon de l’OL. À peine la satisfaction d’un avantage pris sur le PSG dans la demi-finale de la Ligue des champions que les Lyonnaises doivent déjà se replonger dans le quotidien de la D1 féminine.

Forcément une bascule difficile alors que le club parisien sera de nouveau sur la route lyonnaise dimanche pour une place en finale de la coupe européenne. Avec la qualification en play-offs acquise depuis bien longtemps, la Ligue des champions est un vrai objectif dans cette semaine, tout le contraire de la venue de Guingamp ce mercredi soir (18h30).

Sept joueuses d'expérience et c'est tout

Sonia Bompastor a beau avouer que l’OL va "continuer à assurer l’équité dans le championnat et jouer à fond" les matchs contre Guingamp et Bordeaux, la stratégie est claire. Avec le nouveau pépin contracté par Griedge Mbock, qui doit "attendre encore les résultats des examens", après ceux d’Eugénie Le Sommer, Sara Däbritz ou encore Dzsenifer Marozsán, aucun risque ne veut être pris entre Rhône et Saône. Demi-finale de Ligue des champions et de D1 féminine en attendant de potentielles finales, le choix est vite fait au moment d’aborder les deux dernières journées de la saison régulière du championnat.

Les braves supporters qui prendront place dans la tribune du stade Gérard Houllier ce mercredi en début de soirée (18h30) auront avant tout l’impression d’assister à un match des U19 féminines. Dans son choix de privilégier la demi-finale retour au Parc des Princes dimanche, Sonia Bompastor a donc laissé la quasi-totalité de ses cadres. Du haut de leurs 20 ans, Alice Sombath et Vicki Becho font presque figure d’anciennes aux côtés des expérimentées Vanessa Gilles, Perle Morroni, Daniëlle van de Donk et Amel Majri. Mercredi soir, ce sera la classe biberon qui sera mise à l’honneur dans les rangs lyonnais.

Soir de première titularisation et première apparition ?

Il y a les habituées du groupe pro comme Féérine Belhadj, Maéline Mendy ou encore Kysha Sylla. Mais ce rendez-vous contre Guingamp sera aussi une grande première pour des 2006 ou 2007 comme Bethi, Ouazar et autres Bekhaled. Elles ne seront logiquement pas titulaires, mais le simple fait de pouvoir goutter à la préparation d’un match professionnel est déjà une grande avancée. "Ce sera un moyen pour nous de les évaluer, même si je ne veux pas leur mettre trop de pression, a tempéré la coach. La saison a été un peu tronquée par les blessures pour certaines, ce qui montre que le passage chez les pros est très exigeant sur le plan athlétique. Il faut être en capacité d’assumer ces charges de travail."

C’est notamment le cas de Maéline Mendy, à son avantage en préparation, mais qui a enchaîné les pépins avant de faire sa première apparition à Dijon début mars. Une première entrée avant une première titularisation ce mercredi ?