Sara Däbritz ne rejouera plus avec l'OL cette saison

Sara Däbritz après Benfica – OL (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Touchée aux adducteurs avec l’Allemagne, Sara Däbritz s’est blessée à la cheville avec l’OL. La milieu de terrain a été opérée et ne rejouera plus en club cette saison.

Son nom n’apparaitra pas dans le groupe retenu par Sonia Bompastor pour le match entre l’OL et le PSG, samedi. Elle n’en sera pas plus le reste de cette fin de saison. Joueuse très en forme depuis le début de la saison 2024, Sara Däbritz aura joué son dernier match avec le club lyonnais contre Le Havre avant la trêve internationale. Rentrée plus tôt à Lyon en raison d’une gêne à l’adducteur avec l’Allemagne, la milieu de terrain avait vu le staff lyonnais la ménager pour le derby afin d’être remise complètement.

Marozsan également forfait contre le PSG

Seulement, ce n’est pas une rechute, mais bien une blessure à la cheville. Cela sonne comme la fin de saison de Däbritz. À la veille de la demi-finale de Ligue des champions, Sonia Bompastor a acté le forfait de l’Allemande pour les dernières échéances des Fenottes. "Elle s’est malheureusement blessée au niveau de la cheville à l’entraînement. Elle a été opérée et c’est une fin de saison pour elle. Il reste encore un petit espoir pour les Jeux Olympiques avec l’Allemagne."

C’est un vrai coup dur pour l’OL, qui a déjà perdu Eugénie Le Sommer pour ce sprint final. Pour Sara Däbritz également, elle qui avait réussi à trouver sa place dans la rotation de Sonia Bompastor. Cette dernière devra également faire sans Dzsenifer Marozsan contre le PSG. L'Allemande a "ressenti une petite gêne" d’après sa coach, sans en dire plus sur la zone.