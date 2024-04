OL - Mercato : Renard n’a pas discuté avec Bompastor de Chelsea

Malgré la demi-finale qui se profile, l’avenir de Sonia Bompastor à l’OL a encore été évoqué ce vendredi. Wendie Renard assure ne pas avoir discuté avec sa coach, mais comprend que joueuses ou entraîneures puissent avoir des envies d’ailleurs.

Le rendez-vous a beau être capital entre l’OL et le PSG samedi (19h) en demi-finale de la Ligue des champions, la conférence de presse de Sonia Bompastor et Wendie Renard s’est finie sur une question concernant l’avenir de la coach lyonnaise. Il y a un peu plus d’une semaine, cette dernière ainsi que le club ont démenti un accord trouvé avec Chelsea pour la saison prochaine et Bompastor est restée sur sa ligne de conduite ce vendredi. À la veille d’une demie, "ce n’est pas le moment d’en parler, je ne suis focalisée que sur une chose : trouver le moyen de se qualifier."

"Des contrats sont signés, à moins que les parties s'entendent"

Il faudra attendre la fin de la saison pour vraiment connaitre le dénouement de ce dossier qui ne semble en tout cas pas perturber le vestiaire de l’OL. Wendie Renard a assuré que "ce n’est pas un sujet dont on discute énormément, voire pas du tout" avec Sonia Bompastor. Toutefois, la capitaine lyonnaise est consciente que tout peut aller très vite dans le foot et pas seulement chez les garçons. "Que ce soit joueuses ou coachs, on signe des contrats avec un club et on est amené à bouger à droite, à gauche, à avoir des envies aussi. La coach l’a dit, ça fait partie du job. Maintenant, il y a aussi un contrat qui a été signé, on sait à quoi s’en tenir, à moins que toutes les parties arrivent à s’entendre, mais ce n’est pas la question aujourd’hui."

Samedi, ce sera celle d’être "toutes dans le même bateau pour passer ce stade des demi-finales".