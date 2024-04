L’éclosion de Barcola au PSG n’a pas surpris à l’OL

Buteur avec l’OL la saison dernière au Parc des Princes, Bradley Barcola sera dans le camp d’en face dimanche (21h). Entre Rhône et Saône, la dimension prise par l’ancien attaquant n’est pas surprenante.

En entrant sur la pelouse dimanche (21h), Bradley Barcola ne recevra pas le même accueil que début septembre 2023. Ce dimanche, il évoluera à domicile sous le maillot du PSG et recevra son club formateur qu’est l’OL. Il entendra bien quelques sifflets venus du parcage visiteurs, mais ce sera très loin de la bronca qui avait accompagné son entrée au Parc OL. Buteur contre le PSG avec l’OL la saison dernière au Parc des Princes, l’international Espoirs a bien évolué depuis ce match il y a maintenant un an. Il est devenu un joueur qui vaut 50 millions d’euros et est désormais demi-finaliste de la Ligue des champions.

Sa prestation contre le FC Barcelone a d’ailleurs été saluée aussi bien dans les rangs parisiens qu’à travers la France du football. À l’OL, même si on aimerait forcément que Barcola soit encore dans les rangs lyonnais, le match de l’ancien de l’AS Buers n’a pas été une surprise. "Là où il a été fort mardi, c’est dans ses percussions. C’est quelque chose qu’il avait déjà ici, mais qu’il a dû perfectionner. Il est plutôt complet pour un ailier, a noté Maxence Caqueret en conférence. Je suis content qu’il puisse se développer et je pense qu’il a encore une marge de progression pour être un joueur encore meilleur."

"Il avait déjà une forme d'intelligence en réserve"

À seulement 21 ans, Bradley Barcola reste encore en phase d’apprentissage et encore plus dans un PSG aussi ambitieux. Toutefois, l’ailier a réussi à tirer son épingle du jeu ces dernières semaines. Dans un rôle de percussion qu’il occupait déjà à l’OL, Barcola se montre décisif et ouvre des brèches pour ses partenaires (3 buts et 7 passes). La marche aurait pu être trop haute entre l’OL et le PSG mais le grand saut est plutôt réussi.

"Je ne suis pas vraiment bluffé, car même quand il jouait en réserve ici, il y a beaucoup de choses que j’appréciais chez lui. Il faisait preuve d’une forme d’intelligence dans la manière d’organiser son jeu par rapport au partenaire, a déclaré Pierre Sage. Il a pu mettre ses qualités au service d’une équipe compétitive. J’espère pour lui qu’il sera récompensé sur cette fin de saison sauf à une certaine date que l’on connaît tous."

Il y a forcément ce dimanche soir (21h) au Parc des Princes, mais surtout le 25 mai en finale de Coupe de France.