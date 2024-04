OL - Mercato : Bompastor réagit à la rumeur Chelsea

Depuis plusieurs jours, le nom de Sonia Bompastor est rattaché à celui de Chelsea. En conférence, l’entraîneure de l’OL est restée sur sa ligne de conduite.

Il y a une fin de saison palpitante qui se profile au sein de l’OL féminin, mais c’est une tout autre actualité qui fait les gros titres entre Rhône et Saône. Il est avant tout question de l’avenir de Sonia Bompastor à la tête des Fenottes. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le club lyonnais, l’entraîneure française est pourtant de plus en plus associée à un départ vers Chelsea. Un accord aurait même été trouvé entre le club londonien et la coach pour prendre la suite d’Emma Hayes à Londres. Interrogée ce vendredi en conférence de presse, Sonia Bompastor a réagi à cette rumeur, sans forcément en dire plus. "J’ai suivi l’actualité, j’ai vu que ça s’emballait (sourires). Avec le club, on a démenti cette information. Dans le milieu du foot, pour les joueuses ou les entraîneures, ça va très vite dans un sens comme dans l’autre."

"Concentrée sur les objectifs de fin de saison"

Si elle explique qu’elle n’a "pas eu besoin de parler avec le groupe", la coach française assure que son cas personnel sera discuté après la saison, car il reste encore des échéances importantes dans le mois qui arrive avec la D1 féminine et la Ligue des champions. "Le plus important est d’être concentrée sur les objectifs de fin de saison, il nous reste huit matchs dont cinq finales à jouer et c’est la seule chose sur laquelle j’ai envie de mettre mon énergie." Pour en savoir un peu plus sur l’avenir de Sonia Bompastor, il faudra patienter encore un peu. D’autant plus si une finale contre Chelsea il y a le 25 mai prochain à Bilbao.