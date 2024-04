OL - Mercato : Bompastor plus proche que jamais de Chelsea ?

Sonia Bompastor (Photo by Adam IHSE / TT News Agency / AFP)

Sous contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu’en 2025, Sonia Bompastor devrait rejoindre Chelsea dès l’été prochain.

L’avenir de la coach des Fenottes s’accélère. Chelsea serait passé à la vitesse supérieure au sujet du dossier Bompastor d'après The Telegraph. Quadruple champion d’Angleterre en titre, le club londonien cherche un nouveau visage pour son banc l’an prochain. Après 12 ans à la tête des Blues et 7 championnats à son actif , Emma Hayes s’envolera de l’autre côté de l’océan à la tête de la sélection américaine cet été, avec en vue les JO 2024 en France. Les dirigeants anglais souhaiteraient faire briller Chelsea sur la scène européenne (aucune Ligue des Champions à son actif) et l’ancienne défenseuse des Bleues serait la candidate parfaite pour une telle ambition.

En effet, elle se présente comme la seule femme à remporter la Ligue des champions en tant que joueuse (2011 et 2012), puis entraîneuse (2022). L’effectif des joueuses de Chelsea ne lui est pas totalement étranger puisqu'elle a déjà coaché dans le passé Kadeisha Buchanan et Catarina Macario entre Rhône et Saône.

Une mission bien remplie

Arrivée à la fin de la saison 2020-2021 sur le banc de l'OL, Sonia Bompastor a su répondre aux attentes du club avec une armoire à trophées bien remplie. Deux titres en championnat, une Coupe de France, ainsi qu'une Ligue des champions et 2 fois le Trophée des Championnes à son actif. Est-ce que cela marque également une fin de cycle ? Dans un long entretien à paraître la semaine prochaine sur Olympique-et-Lyonnais, la coach est revenue sur ces trois années entre Rhône et Saône, sans en dire plus sur son avenir. Car, c'est la ligne de conduite qui a été fixée à Décines.

Le club lyonnais s'est refusé à tout commentaire en raison notamment des échéances à venir pour les Fenottes avec les play-offs de D1 féminine mais aussi l'Europe. Après s’être qualifiée en demi-finale de Ligue des Champions le 27 mars dernier face au Benfica (4-1), Sonia Bompastor et ses joueuses recevront le PSG le 20 avril prochain avant d'aller au Parc des Princes une semaine plus tard (28 avril). Avec potentiellement une finale contre Chelsea à Bilbao le 25 mai prochain...