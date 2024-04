Tous deux passés par l’Académie et désormais coachs des équipes premières de l’OL, Sonia Bompastor et Pierre Sage ont un passé et présent communs. La technicienne n’a pas manqué de féliciter son homologue après la qualification pour la finale de la Coupe de France.

Le chemin sportif n’a pas été le même ni la façon d’arriver jusqu’en haut et pourtant Sonia Bompastor et Pierre Sage partagent des similitudes. En plus d’être tous deux coachs des équipes premières de l’OL dorénavant, ils ont pu apprendre à se connaitre et à partager leur vision du football au sein de l’Académie. Responsable du centre féminin, Sonia Bompastor avait participé à la mise en place de la méthodologie présente actuellement à Meyzieu avec Jean-François Vulliez et Pierre Sage. Cela leur avait permis de voir que les points communs étaient nombreux comme le jeu de position, la périodisation tactique, etc.

"On se croise et échange moins alors qu'on est plus près !"

Les deux formateurs ont désormais passé le stade supérieur, passant de directeur et directrice de l’Académie à entraîneur des groupes professionnels. S’étant retrouvés au GOLTC, Bompastor et Sage échangent "bizarrement moins depuis qu’il est en poste alors qu’on est plus près, car on est pris tous les deux par nos responsabilités (sourires)."

Cela n’a pas empêché la coach des Fenottes de féliciter son homologue après la victoire contre Valenciennes. "Je l’ai croisé mercredi et je l’ai félicité de vive voix pour la qualification en finale de la Coupe de France, a-t-elle confié à Olympique-et-Lyonnais dans une longue entrevue à retrouver prochainement sur notre site. Je suis très content pour lui, pour tout le travail qu’il a fait, que ce soit maintenant avec les pros, mais aussi au sein de l’Académie."

Pour sa première saison à la tête de l’OL féminin, Sonia Bompastor avait remporté la D1 et la Ligue des champions. De quoi donner des idées à Pierre Sage le 25 mai prochain ?