Pierre Sage lors de Pontarlier – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

S'il ne peut suivre le parcours classique, n'ayant pas tous les prérequis, Pierre Sage pourra bien obtenir son diplôme d'entraîneur professionnel. La FFF a accepté que le coach de l'OL suive un parcours simplifié via une VAE (validation des acquis de l'expérience).

Ce n'était qu'un simple contretemps qui n'a finalement mis que quelques heures à se régler. Absent de la liste des candidats pouvant être amenés à suivre la formation classique du BEPF, Pierre Sage pourra bien se retrouver diplômé au moment du début de la saison prochaine s'il vient à rester à l'OL. Après moult échanges entre les différentes parties, la FFF aurait finalement accepté que l'entraîneur lyonnais soit en capacité à suivre un parcours simplifié par une validation des acquis, comme avancé par L'Équipe.

Adieu les amendes de 25 000€

Pierre Sage va pouvoir prochainement déposer un dossier, qui devrait être accepté, avant de passer une formation en deux mois environ cet été. De cette manière, il devrait être diplômé du BEPF courant juillet, avant le début de la saison prochaine, et ainsi éviter à l'OL de continuer à payer des amendes à chaque fois qu'il prendra place sur le banc lyonnais. Cela coûtait 25 000€ à chaque sortie cette saison. Ce ne sera donc plus qu'un lointain souvenir pour Pierre Sage et la direction de l'OL à partir du 16 août prochain, date de la reprise de la Ligue 1. Si le natif de Lons-le-Saunier est toujours en poste...