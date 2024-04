Mercato : le transfert de Perri vers l’OL dans le viseur au Brésil

Arrivé à l’OL contre seulement trois millions d’euros, mais un fort pourcentage en cas de plus-value, Lucas Perri cristallise les débats au Brésil. Sao Paulo compterait poursuivre en justice Botafogo pour un transfert sous-évalué.

Trois matchs et trois victoires pour Lucas Perri comme titulaire avec l’OL. Une nouvelle fois dans le but lyonnais en Coupe de France, le gardien brésilien n’a pas eu grand-chose à faire contre Valenciennes, mardi soir (3-0). Néanmoins, ces matchs de coupe lui permettent d’avoir du temps de jeu et de se fondre dans le décor en vue de la saison prochaine. Car, en débarquant à Lyon durant l’hiver, l’objectif est de faire de Perri le titulaire dans les prochains mois, à la place d’Anthony Lopes. En attendant, la venue du grand gardien continue de faire parler au Brésil, notamment sur le montant déboursé par l’OL pour l’attirer.

Sao Paulo avait encore 15% des droits du gardien

Dans le groupe du Brésil lors des derniers rassemblements avant celui de mars, Lucas Perri avait le vent en poupe et pouvait prétendre à un joli club en Europe à seulement 26 ans. Grâce à leurs relations, Botafogo et l’OL se sont mis d’accord et l’Auriverde a débarqué durant l’hiver contre 3,2 millions d’euros ainsi qu’un intéressement de 50 % sur un éventuel futur transfert. Quatre mois plus tard, Sao Paulo ne s’est toujours pas remis et compterait poursuivre en justice Botafogo d’après UOL Esporte.

Le club estime que le transfert a été sous-évalué, lui faisant ainsi perdre de l’argent. Le SPFC disposait encore de 15 % des droits économiques du joueur, en plus de 3 % supplémentaires en tant que club formateur, soit un total de 18 % et avec un transfert à trois millions d’euros, difficile de renflouer les caisses, d’autant plus que Botafogo n’aurait toujours pas fait le nécessaire. En ce moment, John Textor n’est décidément pas à la fête au Brésil.