Après une première mi-temps compliquée, l’OL a déroulé en deuxième derrière Alexandre Lacazette. Vainqueur de Valenciennes (3-0), le club lyonnais retrouve la finale de Coupe de France, onze saisons après.

Cette fois-ci, ils n’ont pas déjoué. Pendant 45 minutes, on l’a pourtant bien cru, en étant incapable de forcer le verrou valenciennois. Et puis, le sauveur Alexandre Lacazette est passé par là pour délivrer tout un peuple. Douze ans après, l’OL va bien retrouver la finale de la Coupe de France après trois échecs en cinq ans en demi-finale. Grâce notamment à un doublé d’Alexandre Lacazette, le club lyonnais a pris le meilleur sur Valenciennes (3-0) et retrouvera soit le PSG, soit Rennes en finale du côté de Lille. Mais que ce fut dur encore une fois pour les Lyonnais.

Encore un problème de finition

Cependant, dans une ambiance surchauffée avec un Parc OL à guichets fermés et qui avait un message bien précis, à savoir la qualification et rien d’autre, tous les ingrédients étaient réunis pour vivre une soirée de rêve. Revenu à un 4-1-4-1 après l’expérience 3-4-1-2, Pierre Sage n’a pas voulu faire de folie pour ce rendez-vous capital dans la saison lyonnaise. L’OL a d’ailleurs rapidement mis le pied sur le ballon comme on pouvait s’y attendre. Mais comme ce qui était craint par le coach lyonnais et ses joueurs, la formation lyonnaise n’a pas réussi à faire sauter le verrou du VAFC rapidement.

Ernest Nuamah a pourtant eu quelques opportunités, tout comme Saïd Benrahma mais les deux ailiers, de retour comme titulaires, ont manqué d’efficacité. De son côté, Valenciennes a commencé à prendre confiance et, au gré de certaines décisions controversées de Stéphanie Frappart, s’est mis à aller de l’avant. Le VAFC a même cru ouvrir le score dans une action plus que litigieuse avant que la VAR ne remette les deux équipes à égalité.

Le Parc OL en fusion

Cette demi-finale a d’ailleurs une histoire d’assistance vidéo puisque dès le retour des vestiaires, c’est bien la VAR qui a confirmé le penalty obtenu par Lacazette. Le capitaine lyonnais ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score (1-0, 51e) et délivrer les 57 000 spectateurs présents à Décines. Afin de respirer un peu mieux, il s’est même permis de faire le break cinq minutes plus tard après une belle action collective sur le côté droit. A 2-0, Valenciennes a abdiqué et l’OL a déroulé. En faisant ses cinq changements, Pierre Sage a souhaité impliquer tout le monde à la fête et le troisième but est encore venu de deux entrants avec Cherki à la passe pour Orban (3-0, 75e). Ce fut ensuite le moment d’apprécier l’ambiance du Parc OL et de ses supporters tous heureux de revivre une finale. Rendez-vous maintenant à Lille, le 25 mai prochain.