En bon capitaine, Alexandre Lacazette a mis l’OL sur les bons rails et offert quasiment à lui tout seul la qualification en finale de Coupe de France. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

Top : Alexandre Lacazette

Il y a douze ans, il signait son premier contrat professionnel et disputait sa première finale de Coupe de France quelques semaines plus tard. Onze saisons se sont passées et qui mieux qu’Alexandre Lacazette pouvait ramener l’OL à quelques minutes d’un nouveau trophée ? Comme souvent avec les attaquants, un match peut passer de moyen à exceptionnel en l’espace d’une action décisive. C’est ce qu’il s’est passé avec le capitaine lyonnais ce mardi soir contre Valenciennes (3-0).

Dans son duel avec Woudenberg, Lacazette a d’abord passé le plus clair de son temps à jouer des coudes et de son corps sans avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis, en l’espace de cinq minutes, il est devenu le sauveur de tout un club, de tout un stade. Il a provoqué lui-même le penalty qu’il a converti avant de faire le break dans la foulée. Oui, il n’a pas tout réussi, mais c’est avant tout devant le but qu’on l’attend et il a clairement répondu présent.

Flop : Matic

On aurait très clairement pu mettre les deux ailiers que sont Nuamah et Benrahma loin d’être impactants notamment en première et multipliant les approximations techniques ou encore l’arbitrage de Mme Frappart. Seulement, depuis deux matchs, Nemanja Matic est clairement un ton en dessous, loin de ses prestations depuis son arrivée. Contre Valenciennes, le rythme a pourtant été assez tranquille pour lui laisser le temps d’organiser le jeu.

Mais il n’a pas forcément été inspiré, multipliant les touches de balles et jouant petit alors qu’il avait l’habitude de casser les lignes par la passe. Assez peu mobile, il a rendu hommage à sa lenteur avec des coups de reins valenciennois qui lui ont fait mal. Dans cette soirée historique, on lui pardonnera forcément ce non-match même s’il intervient après une performance déjà en deçà contre Reims.