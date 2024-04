Auteur d’un doublé contre Valenciennes, Alexandre Lacazette a encore porté l’OL en demi-finale de Coupe de France (3-0). Le capitaine lyonnais savoure cette communion avec tout un peuple.

Quel est le sentiment qui prédomine après cette victoire (3-0) et qualification de l'OL ?

Alexandre Lacazette : On revient de loin. Ça change de ce qu’il s’est passé en début de saison. Pour le club, pour les supporters, pour la ville, tout le monde est heureux et ça fait plaisir.

Comment vous qualifiez cette saison ?

Il ne fallait pas nous enterrer trop tôt. J’avais ce discours déjà à l’époque, je disais à Coco (Tolisso) qu’on allait s’en sortir, mais c’est encore plus beau que ce que j’avais imaginé. Je suis content et ému pour le peuple lyonnais ce soir.

Quel a été votre état d'esprit au moment de tirer votre penalty ?

Je me suis dit qu’il y avait peu de chance qu’il reste au milieu dans un match aussi important. Quand j’ai posé le ballon, j’ai eu un peu la vision de Nice avec tout le public derrière et debout. J’ai frappé fort au milieu, ça m’a réussi et tant mieux.

"J'avais des regrets par rapport à la saison dernière"

Quelle émotion ressentez-vous en voyant toute cette liesse avec le public ?

Beaucoup de joie, de fierté. Ça se sent que ça faisait un moment qu’ils attendaient ça. La dernière fois que l’OL était allé en finale, il y avait eu le Covid donc ils n’avaient pas pu célébrer avec les joueurs. Aujourd’hui, ils profitent au maximum de tout ce qu’ils avaient pu ressentir ces derniers mois, ces dernières années avec toute la frustration. Voir cette communion entre les supporters et les joueurs, c’est beau à voir.

C'est la première fois que vous vivez ces émotions ?

C’est la première fois. Ça doit être ma première demi-finale à Lyon (deuxième en réalité avec la Ligue Europa). On en fait rarement et tant mieux parce que ça s’est bien passé pour nous.

Retrouver la finale de la Coupe de France douze ans après. C'est un beau clin d'œil ?

C’est beau, mais j’avais surtout beaucoup de regrets et de déception par rapport à la saison dernière parce que j’y croyais vraiment et d’avoir fait un non-match et ma prestation, je m’en voulais un peu parce que je n’ai pas su amener l’équipe. Aujourd’hui, c’est un autre destin.

"On a eu cette force pour s'en sortir"

Sur quels ingrédients vous surfez pour maintenir cette dynamique ?

Oui, on a de la qualité, le coach a su nous remettre la tête à l’endroit, avoir les mots justes au bon moment et le travail que l’on fait au quotidien, ça paye. Maintenant, on a juste envie de finir le plus haut possible au classement pour préparer au mieux cette finale.

Pouvoir jouer l'Europe en gagnant la Coupe est une motivation supplémentaire ?

La première motivation est de gagner un trophée et forcément si on gagne ce trophée, on sera en Europe. Donc la priorité est de gagner cette Coupe de France.

On peut le dire que tout va très vite dans le foot ?

Oui, je le savais déjà. Je savais qu’un jour, on pouvait être en haut et le lendemain tout en bas, et on a été longtemps en bas. Mais on a eu cette force pour s’en sortir et désormais, on est beaucoup mieux et tant mieux.

Dans une soirée aussi spéciale, qu'est-ce que vous avez dit aux plus jeunes ?

Je ne leur ai rien dit, j’étais concentré sur mon match et je n’avais pas envie de perdre d’énergie. Comme je l’avais dit en conférence, dans ce genre de match, il n’y a pas besoin de motivation. Il faut juste gagner et donner le meilleur de soi-même.