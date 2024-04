Après avoir testé un 3-4-1-2 contre Reims, Pierre Sage est revenu à du classique contre Valenciennes. L’OL évoluera en 4-1-4-1 avec les retours de Benrahma et Nuamah aux côtés de Lacazette.

Contre Reims, Pierre Sage avait souhaité tenter un coup et surprendre son adversaire. Misant sur le 4-3-3 (ou 4-1-4-1) depuis plusieurs semaines, l’entraîneur avait finalement misé sur une défense à trois avec Corentin Tolisso comme libéro. Après le nul (1-1), il ne s’était pas caché et avait assumé sa stratégie entre état physique et volonté de récompenser certains. Pour la demi-finale de Coupe de France, Pierre Sage ne va pas se permettre des expérimentations. L’enjeu est trop de taille pour se le permettre et l’OL reviendra à du classique avec un trio Matic - Caqueret - Mangala, préféré à Tolisso, au milieu de terrain.

Sage mise sur les entrants décisifs contre Reims

Avec le retour de suspension de Clinton Mata, la question était de savoir qui de l’Angolais ou de Maitland-Niles allait occuper le couloir droit de la défense à quatre. Une fois de plus, la confiance est maintenue à l’Anglais qui continue de dépanner sur ce côté. Laissé au repos contre Reims, Nicolas Tagliafico retrouve sa place dans le onze lyonnais et c’est bien aux avant-postes que les choses ont le plus bougé par rapport au nul contre Reims.

Gift Orban, peu à son avantage, retrouve le banc tout comme Rayan Cherki, diminué par une gêne au mollet et sorti à la pause samedi. Tous deux sont remplacés par Saïd Benrahma à gauche et Ernest Nuamah à droite. Buteur en championnat, le Ghanéen espère continuer sur cette lancée pour envoyer l’OL en finale de Coupe de France.

La composition de l’OL : Perri - Maitland-Niles, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette (cap), Benrahma