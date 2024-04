En vue des JO 2024, un exercice de sécurité au Parc OL le 5 avril

Avec la perspective des Jeux Olympiques 2024 et des matchs de foot à Décines, un grand exercice de sécurité civile sera organisé au Parc OL. L’exercice aura lieu le 5 avril.

Ce mardi, le Parc OL s’apprête à accueillir pas moins de 57 000 spectateurs pour la demi-finale de Coupe de France. Est-ce que ce chiffre sera atteint à l’occasion des Jeux Olympiques 2024 ? Les chances sont assez minces, mais Lyon sera l’une des villes hôtes des tournois de foot masculin et féminin. Pas moins de onze rencontres sont au programme avec notamment l’équipe de France féminine et "dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques", un grand exercice de sécurité sera organisé le vendredi 5 avril après-midi au Grand Stade. "Un important déploiement de forces de sécurité et de secours pourra donc être observé autour du stade", a prévenu la préfecture du Rhône dans un communiqué.

Un SMS envoyé aux personnes dans le périmètre

Au cours de l'exercice, le nouveau système d'alerte et d'information par diffusion cellulaire, appelé "FR-Alert" sera testé. Toute personne détentrice d'un téléphone portable et se trouvant au cours de l'exercice sur les communes de Décines et de Meyzieu sera ainsi informée par SMS de sa présence dans une zone de danger et des comportements à adopter pour se protéger. Toutefois, "les personnes qui recevront la notification d'alerte, accompagnée d'un signale sonore spécifique, n'auront aucune action à entreprendre ni de comportement particulier de mise à l'abri à adopter".