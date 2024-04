Ligue 1 : Jérôme Brisard au sifflet de Nantes - OL

Après la Coupe de France, l’OL retrouvera la Ligue 1 dimanche à Nantes. La rencontre de la 28e journée sera arbitrée par Jérôme Brisard.

Tous les regards sont rivés sur la Coupe de France et à raison. L’OL a l’opportunité de se qualifier pour sa première finale dans la compétition depuis 2012. La mission est loin d’être irréalisable, surtout face à la lanterne rouge de Ligue 2 qu’est Valenciennes. En espérant avoir une qualification en poche ce mardi, les joueurs lyonnais vont ensuite se tourner vers la Ligue 1 et un déplacement à Nantes pour le compte de la 28e journée. Ce rendez-vous est certes secondaire dans cette semaine, mais une fois la Coupe de France passée aura son importance avec la possibilité d’assurer définitivement le maintien.

Deux défaites en deux matchs arbitrés

Dans un stade de la Beaujoire qui sonnera creux avec le huis clos imposé par la commission de discipline de la LFP suite à l’utilisation de fumigènes, Jérôme Brisard donnera le coup d’envoi de cette rencontre entre le FC Nantes et l’OL, dimanche (20h45). L’arbitre de 38 ans ne porte pas spécialement chance aux Lyonnais cette saison avec deux défaites (Strasbourg et récemment Lens) en deux matchs cette saison. Mr Brisard sera assisté par Alexis Auger et Erwan Finjean tandis que la VAR sera confiée à Pierre Gaillouste et Cédric Dos Santos.