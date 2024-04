Finaliste la saison dernière, l’OL n’a pas réussi à se hisser en finale au tournoi de Montaigu. Néanmoins, les U16 lyonnais terminent à la troisième place après une victoire dans la petite finale.

La saison dernière, ils étaient passés d’un rien à côté d’un nouveau sacre dans le très réputé tournoi de Montaigu. En 2024, les U16 de l’OL avaient donc à cœur de faire mieux que leurs prédécesseurs en ramenant la coupe à la maison. Malheureusement, l’aventure aura été moins bonne qu’en 2023 même si elle se termine sur le podium pour les joueurs de Nicolas Brun. Après une phase de poules terminée avec une victoire et deux nuls, l’OL a été confronté au FC Nantes en demi-finale. Dans un duel serré, le sort de la rencontre s’est joué lors de la séance des tirs au but et ce sont malheureusement les jeunes Lyonnais qui ont fait les frais de cet exercice (0-0, 4 tab 2) quand les Canaris ont ensuite décroché le titre.

La déception de ne pas être en finale pour la deuxième année de suite et de pouvoir rapporter un troisième trophée dans l’histoire du club passée, l’OL a cherché à sauver l’honneur en prenant la troisième place et ce fut chose faite contre la sélection de Vendée. Dans une petite finale qui s’est encore terminée par un match nul, la médaille de bronze s’est de nouveau décidé aux tirs au but et cela a enfin souri à l’OL (4 tab 3).