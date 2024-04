Contre Valenciennes, l’OL débute un mois d’avril chargé

Maxence Caqueret célébrant son but avec l’OL contre Bergerac (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Ce mardi, l’OL joue le 1er match de son mois d’avril, mais surtout le match de sa saison. La demi-finale de Coupe de France lance trente jours intenses au niveau des affiches.

Le match de l’espoir ou celui du désespoir. Forcément, en tant que supporter lyonnais, seule la première issue n’a de valeur et les joueurs de l’OL savent qu’ils ont beaucoup à gagner ce mardi soir (20h45) contre Valenciennes, mais aussi encore plus à perdre. Le faux-pas est interdit dans un Parc OL qui sera à guichets fermés et qui va lancer ce mois d’avril. Une qualification et ce serait la première pierre d’une fin de saison qui s’annonce palpitante. Une élimination et le mois et demi de compétition à venir s’annoncera bien terne. Pensons positif et disons-nous que ce mois d’avril peut permettre à la formation lyonnaise d’avoir des ambitions jusqu’au bout. Que ce soit en Coupe de France ou en championnat.

Quatre matchs de championnat le dimanche soir

Car, après Valenciennes ce mardi, le reste du mois d’avril s’annonce corsé pour les Lyonnais. Quatre autres matchs seront au programme en Ligue 1 et non des moindres. Dès dimanche, les joueurs de Pierre Sage se rendront à Nantes pour définitivement assurer le maintien avant d’attaquer la haute montagne. Tels des coureurs du Tour de France, ils devront se coltiner le deuxième championnat avec Brest (14 avril, 20h45) avant d’aller chez le leader qu’est le PSG une semaine plus tard (21 avril, 21h). Ce mois d’avril se terminera avec la réception du troisième en la personne de Monaco, pour l’avant-dernière de la saison à domicile (28 avril, 19h). Un sacré marathon avant d’attaquer mai avec un déplacement à Lille… quatrième à l’heure d’écrire ces lignes.

Le calendrier de l’OL en avril :

2 avril (20h45) : OL - Valenciennes

7 avril (20h45) : Nantes - OL

14 avril (20h45) : OL - Brest

21 avril (21h) : PSG - OL

28 avril (19h) : OL - Monaco