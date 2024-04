OL : Lopes et Perri ont "la volonté de se tirer vers le haut"

Ce mardi (20h45), Lucas Perri sera titulaire dans le but de l’OL contre Valenciennes. Un turnover instauré depuis Lille, mais pas certain de fonctionner encore si finale il y a.

En réalisant une parade de grande classe à la dernière minute du temps réglementaire samedi, Anthony Lopes a évité une défaite à l’OL contre Reims (1-1). Il a montré qu’il était revenu à un certain niveau après plusieurs mois de critiques et de petites erreurs. L’arrivée de Lucas Perri a-t-elle joué un rôle dans ce renouveau ? Il se pourrait bien alors qu’on avançait une perte de confiance pour le Portugais avec la venue prochain du gardien brésilien.

Il n’en est rien pour le moment et les deux donnent l’impression de travailler main dans la main. "Ils ont la volonté de se tirer l’un et l’autre vers le haut, a concédé Pierre Sage en conférence de presse. Le fait que les deux peuvent jouer et que les choses ne sont pas forcément définies, laisse un peu d’incertitude et cela les maintient dans l’idée qu’il faut bien travailler ensemble."

Un statu quo remis en question pour la finale ?

On a pourtant coutume de dire que le poste de gardien est celui qui demande le plus de confiance et donc la possibilité d’enchaîner les matchs. Depuis son arrivée, Lucas Perri a dû se contenter de deux sorties. À chaque fois en Coupe de France, qui lui est dévouée depuis le 8e de finale contre Lille. Ce mardi soir, il sera de nouveau dans le but de l’OL et aura certainement à cœur de répondre à la belle prestation de Lopes en championnat. "La réflexion est bien menée par le staff concernant les gardiens, a assuré notre consultant Nicolas Puydebois chez nos confrères de L'Équipe. Ils ont intégré Perri en Coupe, c'est une transition judicieuse car ça permet de ne pas gangrener le vestiaire, et Antho fait de très bonnes performances depuis l'arrivée de Sage. Perri, lui, marque des points pour devenir légitime.

Cela ne pourra être que bénéfique pour le club dans son ensemble, car avec un grand Perri comme face à Strasbourg, la formation lyonnaise a de grandes chances de s’ouvrir les portes de la finale face à Valenciennes. Si Sage a laissé planer le doute quant à des positions figées pour le rendez-vous du 25 mai, l’entraîneur a loué les qualités du portier brésilien, arrivé en janvier. "Il a un très bon jeu au pied qui lui permet de trouver des distances pour jouer court, moyen ou très long. Il a une grande présence dans la surface et est à l’aise sur sa ligne comme on a pu le voir lors des tours précédents."

S’il ne devrait pas avoir énormément de travail face à la stratégie valenciennoise d’attendre l’OL, Lucas Perri sait qu’il reste sous le feu des projecteurs. Car sa concurrence avec Anthony Lopes est l’un des débats de cette seconde partie de saison.