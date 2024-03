Lopes ou Perri pour OL  - Valenciennes ? Sage se prononce

Auteur d’une prestation remarquée contre Reims samedi, Anthony Lopes devrait logiquement laisser sa place à Lucas Perri en Coupe de France. C’est ce qu’a laissé entendre Pierre Sage.

Pour son 371e match de Ligue 1 avec l’OL, Anthony Lopes avait décidé de sortir le costume de sauveur. En s’envolant à la 89e minute pour sortir la frappe de Richardson, le portier lyonnais a évité à son équipe de subir une déconvenue malvenue et ainsi éviter à l’OL de vivre "une fin de match à la tournure injuste", comme l’a concédé Pierre Sage après la rencontre. Revenu à un niveau intéressant sous le coup de la concurrence avec Lucas Perri, Lopes ne s’est pas effondré comme certains auraient pu le craindre.

Dans le groupe professionnel depuis plus de dix ans, le Portugais attend toujours de gagner son premier trophée avec son club formateur et il a une bonne occasion d’y parvenir avec la Coupe de France. Il reste encore deux matchs à gagner pour y arriver et à l’heure actuelle, la hiérarchie semble bien établie entre Lopes et Perri.

"Un schéma qui fonctionne plutôt bien"

En attendant de savoir quelle sera la position du club en cas de finale, le gardien brésilien devrait être dans les buts lyonnais contre Valenciennes. Le bon match de Lopes ne semble pas avoir changé la façon de penser de Pierre Sage. Titulaire contre Lille et Strasbourg, deux matchs durant lesquels l’ancien de Botafogo s’est illustré. Pas question donc de changer ce qui marche pour l’entraîneur lyonnais. "Je n’ai pas de réponse définitive, mais on a un schéma qui fonctionne plutôt bien sur ce poste-là depuis quelques tours maintenant, donc normalement, on devrait partir de la même manière." Il maintient le suspense, mais Pierre Sage paraît avoir déjà fait son choix.