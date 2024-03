Quatre jours après la qualification en Ligue des champions, l’OL retrouve le championnat ce dimanche contre Le Havre. Un rendez-vous juste avant la trêve et avec un turnover qui devrait être de mise.

Encore un effort. Aussi bien dans la course à la première place que pour la trêve internationale qui se profile, l’OL doit mettre un nouveau coup de collier ce dimanche face au Havre (21h). Quatre jours après la qualification contre Benfica en Ligue des champions, l’OL retrouve son quotidien national. Assurées d’être en play-offs depuis de nombreuses semaines déjà, les Fenottes n’ont qu’un objectif désormais : assurer la première place pour recevoir en demi-finale des play-offs et lors d’une potentielle finale.

Pour ce rendez-vous de la 18e journée contre Le Havre, Sonia Bompastor a choisi de laisser au repos Lindsey Horan et Selma Bacha et devrait effectuer quelques rotations. Avec la trêve internationale et avant un mois d’avril crucial, l’entraîneure sait qu’elle doit gérer les physiques de ses joueuses. Une contrainte, mais pas insurmontable. "J’ai un effectif en nombre et en qualité qui me permet d’avoir deux équipes capables de très bien figurer dans ce championnat. C’est une chance que j’utilise, car cela permet d’impliquer tout le monde."

"Une équipe havraise qui joue sans complexe"

Ce dimanche soir (21h) au GOLTC, voir Wendie Renard connaitre sa première titularisation depuis la mi-décembre ne serait pas surprenant. Restée sur le banc contre Benfica, la défenseuse a été retenue avec les Bleues et Bompastor lui a promis du temps de jeu contre Le Havre. Balayée au match aller lors de la première journée (0-4), la formation havraise est aujourd’hui 9e du championnat avec un maintien à définitivement assurer.

Si l’OL va retrouver Inès Benyahia, Sonia Bompastor ne manque pas de saluer le profil de cette équipe entraînée par Romain Djoubri. "C’est une équipe qui joue sans complexe. Elle est jeune, mais a beaucoup de qualité notamment au milieu de terrain. Après, ils ont eu le malheur de perdre deux joueuses sur des blessures au croisé donc ça va forcément jouer sur leur effectif. Mais comme toutes les équipes face à nous, elles auront envie de faire le meilleur match possible et vont nous poser des problèmes."

Dans le turnover qui pourrait s’installer dans le onze lyonnais, Sonia Bompastor attend comme toujours une entame de match canon, afin d’être le moins possible en difficulté.