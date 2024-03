Benyahia pourra jouer OL - Le Havre grâce à un accord

Prêtée par l’OL au Havre cette saison, Inès Benyahia aurait pu se retrouver bloquer. Finalement, le club lyonnais a donné son accord pour que la milieu puisse jouer dimanche à Décines.

Elle est l’une des grosses satisfactions de cette saison 2023-2024 en D1 féminine. Ayant quitté l’OL courant septembre, Inès Benyahia était partie du côté du Havre pour gagner du temps de jeu et continuer sa progression. Le prêt normand est pour le moment une franche réussite pour la milieu. Ayant disputé 17 matchs avec le HAC dont 15 comme titulaire, Benyahia s’est rendue indispensable, au point de s’attirer les louanges d’Hervé Renard jeudi lors de la liste des Bleues.

Avec six buts inscrits, la native de Sète a parfaitement pris conscience de ses qualités pour le plus haut niveau, que ce soit dans une position plus offensive que dans son rôle de prédilection. Pour le plus grand plaisir de Sonia Bompastor. "On suit toutes ses performances avec Le Havre. C’est une joueuse qui fait à la fois du bien au club normand, mais s’éclate aussi personnellement. On la voit en pleine confiance, nous a confié la coach après la victoire contre Benfica. L’intérêt de la prêter était qu’elle puisse avoir du temps de jeu dans un club avec un projet de jeu qui lui correspond. C’est une bonne nouvelle pour la suite aussi bien pour elle que pour l’OL."

Un maintien à assurer avec le HAC

À l’image de Melvine Malard à Fleury il y a quelques années ou encore Vicki Becho à Reims, le projet décidé en commun entre l’OL et Inès Benyahia porte ses fruits. La question était désormais de savoir si l’internationale U23 française allait pouvoir recroiser ses (ex)coéquipières ce dimanche (21h) ou non. Lors d’un prêt, une clause est souvent glissée pour empêcher de jouer contre le club prêteur, mais ce ne sera pas le cas pour OL - Le Havre. Comme indiqué par Bompastor, le club lyonnais a "donné notre accord au niveau sportif pour qu’Inès puisse participer à la rencontre même si elle est prêtée par l’OL."

Ce ne sera pas plus mal pour le spectacle et une occasion pour la milieu de montrer ses progrès en direct au staff et rapprocher le HAC du maintien.