Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Dejan Lovren lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Auteur de 13 des 30 buts de l’OL cette saison, Alexandre Lacazette a une large influence. Seul Osasuna avec Ante Budimir affiche une plus grosse dépendance offensive dans les cinq grands championnats.

Malade, il avait dû laisser sa place à la mi-temps à Toulouse. Cela ne l’avait pourtant pas empêché de trouver le chemin des filets pendant les 45 minutes passées sur le terrain. En Haute-Garonne, Alexandre Lacazette n’avait eu besoin que d’une occasion et même demi-occasion pour faire parler la poudre et mettre l’OL sur les bons rails. En trouvant l’ouverture, le capitaine lyonnais avait inscrit son 13e but de la saison juste avant la trêve internationale. Parfaitement remis de sa maladie, Lacazette est bien opérationnel pour la réception de Reims ce samedi avec l’objectif d’assurer le maintien et inscrire un 14e but pour revenir à une longueur de Jonathan David.

O'Brien deuxième buteur lyonnais cette saison

Avant ce match de la 27e journée de Ligue 1, Alexandre Lacazette représente tout simplement 43% des réalisations lyonnaises cette saison en championnat. Loin d’être une machine à marquer, l’OL s’en remet essentiellement à son numéro 10, auteur donc de 13 des 30 buts de son équipe. Une sacrée dépendance et presque une référence sur la scène européenne. En effet, d’après Opta, seul Osasuna doit encore plus se reposer sur un de ses buteurs en 2023-2024 dans les cinq grands championnats. Avec 15 des 33 buts de son équipe, Ante Budimir représente 45% des réalisations du club espagnol.