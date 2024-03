Will Still, entraîneur de Reims (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

En déplacement sur le terrain de l'OL samedi (21 heures), Will Still s'est montré assez élogieux vis-à-vis de son futur adversaire. Il a notamment salué le travail de Pierre Sage.

L'affiche entre l'OL et Reims a beau être un duel entre le 10e et le 9e, les deux formations n'en sont pas moins ambitieuses. L'une espère poursuivre sa remontée au classement et vivre une finale de Coupe de France, l'autre n'est pas si loin du top 6 qualificatif pour l'Europe. C'est donc un match à enjeux qui se tiendra samedi à Décines (21 heures).

Face à la presse, Will Still, le technicien rémois, a commenté les forces de son futur adversaire. "Ils sont très efficaces, leur schéma défensif est très clair et il leur réussit plutôt bien. Les Lyonnais sont aussi très dangereux en transition et possèdent de la qualité en attaque placée. C'est valorisé par un avant-centre de classe internationale (Alexandre Lacazette, NDLR) que tout le monde connaît et qui marque beaucoup en ce moment, a-t-il relevé. Ce sera un adversaire très complet avec un coach qui a su les mettre sur les bons rails."

Will Still note l'apport de Pierre Sage depuis son arrivée

Saluant le travail de Pierre Sage sur le banc rhodanien, le Belge a aussi rappelé que le septuple champion de France (2002-2008) avait été actif sur le marché hivernal. "Il y a eu beaucoup d'arrivées avec de l'argent investi, ça aide, a-t-il observé, même s'il convient de préciser que seul Nemanja Matić est véritablement installé comme titulaire. Mais je pense que l'entraîneur y est pour beaucoup aussi. J'ai vécu la même expérience que lui l'année dernière, je sais ce que ça peut apporter, ce que ça peut changer. Félicitation à lui."

Concentrés dans leur course à la qualification européenne, les Champenois ne regardent pas derrière. Si Will Still affirme que l'OL est un club qui doit "toujours être considéré", il espère bien sûr réaliser un coup en l'emportant chez un concurrent. "Ce sera une opposition très intéressante avec une nouvelle équipe de Lyon, a-t-il confié. Elle est assez impressionnante sur les derniers matchs, enchaînent les bons résultats, donc on va aller se frotter à cette formation en faisant pour le mieux."