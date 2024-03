Comment l'OL va se préparer entre Reims et Valenciennes

Ernest Nuamah (OL) et Yunis Abdelhamid (Reims) (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Avant ces deux rendez-vous cruciaux dans la saison lyonnaise, Reims (samedi) et Valenciennes en coupe (mardi), Pierre Sage a évoqué la préparation de son groupe entre les deux matchs.

Au sortir de la trêve internationale du mois de mars, l'OL attaque d'entrée par deux rencontres cruciales. Au-delà d'assurer encore un peu plus son maintien, le rendez-vous face à Reims (samedi, 21 heures) précède et doit amener les coéquipiers d'Alexandre Lacazette dans les meilleures conditions avant la demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes (mardi 2 avril, 20h45).

La première sortie peut permettre à l'Olympique lyonnais de regarder vers le haut, tandis que la seconde distribuera un ticket pour la finale à Lille, à l'instant T la meilleure chance pour lui de voir l'Europe la saison prochaine et surtout de glaner un trophée. Alors pour Pierre Sage, le staff et l'effectif rhodanien, pas question de faire des calculs.

Mise au vert avant la demi-finale

Toutefois, entre les deux matchs, il faudra bien se préparer, et pour cela, l'entraîneur jurassien a donné le programme de ses troupes. "On fera à la fois un temps de récupération, car les joueurs ont besoin de rentrer chez eux pour récupérer après la partie. Et il y aura une mise au vert avant l'affiche suivante", a-t-il expliqué.

Avantage pour l'actuel 10e de Ligue 1, il recevra ses deux futurs adversaires. Pas de déplacement et donc une plus grande facilité pour optimiser ces quelques jours. "Cela permet de tout maximiser, il y a moins de temps de transport, on est plus rapidement dans nos installations avec tous nos équipements. C'est donc très positif pour nous, a confié Sage. On peut aussi gérer l'effectif dans sa globalité en prenant en compte la situation de chacun par rapport à ce qu'ils ont vécu et à leur temps de jeu en sélection." On pense notamment à Nicolas Tagliafico, qui a joué 90 minutes avec l'Argentine dans la nuit de mardi à mercredi. Revenu seulement jeudi à Lyon, il n'aura qu'un seul entraînement collectif dans les jambes avant le défi contre les Rémois.