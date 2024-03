D1 féminine : Audrey Gerbel arbitrera OL - Le Havre

Quatre jours après le quart de finale de la Ligue des champions, l’OL retrouve le championnat à Décines. Les Lyonnaises accueillent Le Havre avec Audrey Gerbel au sifflet dimanche soir (21h).

Après deux déplacements de suite, l’OL enchaîne deux réceptions avant la trêve internationale d’avril. Mercredi soir, les Lyonnaises se sont imposées contre Benfica et ont validé leur billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Elles ont pu fêter leur qualification avec leurs supporters et pourront poursuivre les festivités dimanche. En effet, la trêve internationale sera précédée de la réception du Havre, dimanche à 21h. Le match sera arbitré par Audrey Gerbel. Cette dernière avait déjà arbitré le match aller pour l'ouverture de la saison. En 2024, elle était au sifflet de la rencontre contre Dijon en championnat et Montauban en Coupe de France en février.

Déjà au sifflet au match aller

Elle sera accompagnée par Camille Comba et Clothilde Brassard dimanche soir au GOLTC. En effet, après le Parc OL, retour au quotidien avec une 19e journée qui se jouera sur la pelouse du terrain Gérard Houllier au centre d’entraînement. Assurées de jouer les play-offs, les Fenottes ont pour unique objectif désormais de finir invaincues, mais surtout d’assurer la première place pour être certaines de recevoir en demi-finale et potentiellement en finale.

Avec encore quatre journées à disputer et sept points d’avance, cela devrait logiquement arriver après le derby contre Saint-Etienne, à moins d’une contreperformance du PSG ce week-end couplée à une victoire lyonnaise contre les coéquipières d'Inès Benyahia.