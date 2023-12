Inès Benyahia, milieu offensif prêtée par l'Olympique Lyonnais au Havre AC, a été élue meilleure joueuse de novembre en D1 Arkema.

Inès Benyahia, qui a rejoint le Havre AC prêtée par l'Olympique lyonnais, a été récompensée pour ses performances sur le terrain durant le mois de novembre. Originaire de Sète, Benyahia s'est imposée comme une pièce maîtresse de l'équipe normande, ce qui lui a valu le titre de meilleure joueuse du mois en D1 Arkema.

34,7 % des votes

L'attribution de ce prix à Benyahia fait suite aux succès de Melchie Dumornay (OL) et Eugénie Le Sommer (OL), qui ont été récompensées en octobre et septembre, poursuivant ainsi la tendance de joueuses liées à l'OL remportant ce titre. Élue avec 34,7% des votes octroyés par des entraîneurs, joueuses, et supporters, Benyahia devance de peu Eugénie Le Sommer (33,9%). Cette saison la milieu de terrain a pris part à 10 rencontres et a marqué 4 buts, des statistiques notables qui ont contribué à son élection. La performance de Benyahia cette saison est également de bon augure pour l'Olympique lyonnais, qui bénéficiera de son retour et de son expérience acquise lors de la prochaine saison estivale.