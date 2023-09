OL - Mercato : Benyahia avait besoin de "prendre du temps de jeu"

Après une bonne préparation estivale, Inès Benyahia a reculé dans la hiérarchie des milieux à l’OL. Bloquée, elle a préféré rejoindre Le Havre en prêt pour poursuivre sa progression.

Dimanche au Parc des Princes, Sonia Bompastor va pouvoir compter sur un effectif quasi au complet. La trêve internationale ne semble pas avoir engendré de blessures chez les Fenottes et hormis Delphine Cascarino, blessée de longue date, tout le monde devrait être sur le pont. L’entraîneure de l’OL va donc devoir faire des choix contre le PSG et Inès Benyahia en a été victime lors des deux premières sorties de la saison du club lyonnais. Dimanche, la milieu ne sera pas à Paris puisqu’elle a rejoint Le Havre en prêt durant la semaine.

Seulement, elle avait compris que ses minutes seraient restreintes cette année après avoir regardé des tribunes le Trophée des championnes et de la maison la première journée de championnat. "Ça s’est passé très rapidement, c’était sous le coup d’une à deux semaines, a-t-elle avoué à la chaîne du club normand. Les discussions se sont bien passées, on m’a très bien accueillie ici. Je rejoins une équipe qui veut jouer au foot et moi, j'aime le jeu."

Un entrejeu garni chez les Fenottes

En rejoignant la Normandie, Benyahia veut enchaîner les matchs et continuer sa progression après avoir joué 13 rencontres de D1 féminine la saison dernière. "Le Havre m’a montré beaucoup d’intérêt et je pense que c’est une très bonne opportunité personnelle pour pouvoir gravir des étapes dans ma carrière. J’ai 20 ans, je suis jeune, il faut que je prenne du temps de jeu et je pense que Le Havre est le bon endroit." Prêtée pendant une saison, l’internationale française U23 a maintenant plusieurs mois pour convaincre Sonia Bompastor de lui laisser une nouvelle chance à son retour à l’été 2024.