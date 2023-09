OL - Mercato : Botafogo en demande désormais plus pour Perri

Dans le viseur de l’OL pour cet hiver, Lucas Perri n’est pas encore parti de Botafogo. Le gardien brésilien a vu son club revoir ses demandes à la hausse après sa sélection avec la Seleçao.

C’est l’une des rumeurs qui a fleuri durant l’été pendant le marché des transferts. Alors en pleine phase de recrutement pour renforcer l’effectif de Laurent Blanc, l’OL était déjà en train d’anticiper le mercato hivernal et avait déjà deux cibles. Les deux joueurs évoluent du côté de Botafogo, autre membre d’Eagle Football, et avaient toutes les chances de découvrir l’Europe durant l’hiver. Contre un chèque de 15 millions d’euros, l’OL était en passe de mettre la main sur Lucas Perri et Adryelson. C’était le plan de base élaboré par les médias brésiliens durant l’été. Seulement, des semaines ont passé et les choses ont depuis évolué.

L'OL avant tout comme appât ?

Lors de la dernière trêve internationale, Perri a connu sa première convocation avec la Seleçao suite à ses bonnes performances dans les buts de Botafogo. Interrogé sur l’intérêt lyonnais, le gardien de 25 ans avait préféré botter en touche. D’après Globoesporte, les récentes sorties du portier n’ont pas laissé insensible d’autres clubs et "Fogo" a senti la bonne affaire, réclamant désormais au moins 10M€ contre 8 durant l’été. Les discussions de John Textor avec lui-même s’annoncent âpres même si l’intérêt lyonnais semble aujourd’hui avant tout servir de base pour la concurrence…