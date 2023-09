OL : Lindsey Horan dithyrambique envers Vanessa Gilles

Coéquipières depuis un an à l'OL, Lindsey Horan et Vanessa Gilles sont désormais inséparables. Avec Ada Hegerberg, elles forment un trio complice sur le terrain et en dehors.

Dimanche, elle sera encore l’un des atouts majeurs de l’OL face au PSG au Parc des Princes. Malgré le long voyage vers les Etats-Unis durant la trêve internationale, Lindsey Horan sera bien au rendez-vous à 21h contre son ancien club. Métronome du jeu lyonnais depuis son arrivée entre Rhône et Saône, Horan s’est imposée comme l’une des leaders du groupe international lyonnais.

Après un prêt de deux saisons, l’Américaine a fait le choix de signer jusqu’en juin 2026 avec l’OL, une décision qui coulait de source. "Je joue avec les meilleures joueuses du monde et je peux jouer un style de football que je ne pourrais pas avoir aux États-Unis, a-t-elle avoué chez nos confrères du Progrès. Et que jouer la Champions League tous les ans, c’est juste incroyable."

"L’une des meilleures personnes que j’ai rencontrées"

À Lyon, Lindsey Horan a aussi trouvé un cadre de vie qui lui convient, elle qui peut désormais compter sur la présence de son compagnon. Avant ça, elle n’était pas pour autant seule dans la capitale des Gaules puisqu’une forte amitié s’est créée dans le vestiaire des Fenottes. En l’espace de quelques mois, Vanessa Gilles, Ada Hegerberg et Lindsey Horan sont devenues inséparables. Les trois se dédicacent leur but et ont noué une relation forte sur et en dehors des terrains.

"Elles sont vraiment géniales, ce sont mes deux amies les plus proches à l’OL. L’an dernier, quand Vanessa est arrivée, on s’est toutes les trois liées d’amitié. Ce qui est surprenant, car au départ, je n’aimais pas Vanessa (rires). Je plaisante. Mais elle était super introvertie. J’ai appris à la connaître, et c’est quelqu’un de très authentique, l’une des meilleures personnes que j’ai rencontrées dans ma vie."

À l’heure où certaines critiques fusent sur l’ambiance dans le vestiaire des garçons, le mélange des cultures chez les féminines est peut-être l’une des clés de la réussite de l’OL.