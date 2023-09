Avec une balance positive de 336M€ depuis 2014, l’OL fait partie des dix clubs mondiaux qui gèrent le mieux l’achat - vente.

+336M€. Depuis 2014, l’OL a réussi à dégager un bénéfique de plus de 300 millions d’euros sur le marché des transferts. Cette balance positive place le club lyonnais à la 8e place à l’échelle européenne sur la dernière décennie, d’après le classement érigé par le CIES, l’observatoire du football. Dans les chiffres, le club présidé par Jean-Michel Aulas puis John Textor a acheté pour 520 millions d’euros depuis maintenant dix ans. Dans le même temps, l’OL s’est forcé une réputation de club qui vend bien et cela se traduit les 856 millions d’euros de vente. Quasiment une référence à l’échelle européenne et mondiale puisque seuls Benfica, l’Ajax et Monaco ont plus vendu sur cette période, dépassant le milliard de ventes.

Cette position dans le top 10 est forcément flatteuse pour un club qui a appris à bien vendre les bijoux de famille et notamment les joueurs passés par l’Académie. Avec Lacazette, Tolisso et dernièrement Barcola, la formation lyonnaise a grandement aidé à voir cette balance être dans le vert. Seulement, cela traduit aussi cette stratégie mise en place depuis dix ans et l’entrée au Parc OL, à savoir celle de profiter de la belle cote des joueurs sur le marché pour vendre et donc s’affaiblir. John Textor souhaite recentrer les ressources sur le football, comme il l’a énuméré au Financial Times. Néanmoins, voir l’OL continuer à jouer la carte du trading semble aussi être au cœur du projet de l’Américain depuis le début de son rachat…