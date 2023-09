Après les différentes restrictions lors des trois premiers déplacements, les supporters de l’OL seront en nombres à Reims. Le parcage visiteurs sera complet, soit mille Lyonnais en Champagne dimanche.

La jauge va enfin être vue à la hausse concernant le nombre de supporters de l’OL en déplacement. Après les restrictions à Strasbourg (400), à Nice (300), le club lyonnais va pouvoir compter sur un fort soutien dimanche à Reims en début d’après-midi. En plus de l’appel des Bad Gones et Lyon 1950 à se rassembler devant l’aéroport de Bron samedi (16h30), les coéquipiers d’Anthony Lopes pourront entendre les chants des 1000 Lyonnais présents dans le parcage visiteurs du stade Auguste Delaune.

La ferveur ne s'est pas encore essoufflée

Le déplacement officiel de l’OL affiche complet ce qui veut dire qu’un millier de supporters se rendra en Champagne avec l’espoir de voir une première victoire lyonnaise cette saison. Malgré le début de saison chaotique avec seulement deux points en six matchs, les supporters n’ont pas encore lâché l’affaire et la ferveur est toujours au rendez-vous. Les inconditionnels présents en tribunes, il ne reste plus qu’à espérer désormais que les joueurs répondent eux présents sur le terrain. Dès dimanche 13h si possible afin de ne pas s’enfoncer un peu plus dans la crise.