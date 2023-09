OL Académie : le programme du week-end

Pendant que les groupes pros de l'OL sont en déplacement à Reims et Paris, les équipes de l’Académie seront aussi sur le pont. Zoom sur les rencontres du week-end.

Pour la réserve, c’est week-end de repos ce week-end. Après la défaite en milieu de semaine à Saint-Priest (3-0), l’OL va préparer son deuxième match de Premier League International Cup mercredi prochain du côté de Southampton. L’occasion de faire le vide dans les têtes après le premier revers de la saison. Chez les filles, la réserve sera, elle, bien sur le pont dimanche à 15h. Auteur pour le moment d’un sans-faute, le leader lyonnais se déplace sur la pelouse de l’ALC Longvic qui a pris du retard au démarrage. Avec zéro point au compteur, le club bourguignon aimerait bien faire un gros coup face à son public. Mais la tâche est ardue avec des Fenottes en mode rouleau compresseur dans ce début d’exercice en D3.

Forte impression, les U19 féminines la font aussi dans le championnat. Avec six points sur six et des cartons offensifs, les coéquipières de Liana Joseph ne laissent pour le moment que des miettes. Elles comptent bien poursuivre à domicile dimanche (15h) face à Strasbourg. Le club alsacien est actuellement troisième de la poule B avec quatre points, mais compte un match en plus. Pour les Lyonnaises, c’est donc l’occasion de déjà prendre des distances.

Un choc pour les U17 à Monaco

Les féminines en état de grâce, les garçons aimeraient suivre les mêmes traces. Si l’on se méfie au week-end dernier, ce fut plutôt positif avec trois victoires pour les trois équipes engagées que sont les U19, les U17 et la section futsal. L’heure est donc à la confirmation, à commencer par les joueurs de Jérémie Bréchet samedi (15h) à l’Académie. Après leur victoire étriquée contre Troyes (3-2), les Lyonnais, deuxièmes avec 10 points, accueillent Dijon bien mal en point. Le club bourguignon n’a récolté que trois points en cinq matchs et ressemble à la proie parfaite pour l’OL afin continuer un début d’exercice convaincant.

Avec 10 points également et une 4e place, les U17 sont aussi bien lancés, mais le rendu est bien plus poussif avec notamment deux contre-performances. Heureusement, les joueurs de Mohamed Chacha ont rectifié le tir la semaine dernière afin d’arriver avec confiance sur le Rocher. Les jeunes Lyonnais défient en effet l’AS Monaco qui affiche le même total de points, mais une meilleure différence de but. Un vrai choc donc. Enfin ce week-end verra l’OL Futsal chercher à domicile le 3 sur 3 samedi (18h) avec la réception du Foot Salle Civrieux, bon dernier de Régional 1.

Le programme du week-end :

Réserve féminine : ALC Longvic - OL dimanche 15h

U19 : OL - Dijon samedi 15h

U19 F : OL - Strasbourg, dimanche 15h

U17 : Monaco - OL dimanche 11h

Futsal : OL - Foot Salle Civrieux samedi 18h