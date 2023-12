Les U19 de l’OL reprennent de l’air pour la 2e place

Vainqueurs au Paris FC dimanche pour l’ultime match en 2023, les U19 de l’OL ont gagné du terrain sur leurs poursuivants pour la deuxième place.

Les U19 de l’OL enchaînent. Dimanche, ils devaient négocier un déplacement très piégeux, voire difficile, sur le terrain du Paris FC, quatrième du championnat avant la quinzième journée. Deuxièmes, les Rhodaniens ont en plus fait le voyage sans leurs maîtres à jouer offensifs, Erawan Garnier et Bryan Meyo (blessés).

Malgré ces absences, les joueurs d’Amaury Barlet, qui assurait encore l’intérim de Jérémie Bréchet, retenu dans le staff professionnel, ont fait le travail en l’emportant 1 à 0. A la 20e minute, Lenny Djouad a obtenu un penalty, transformé par Daryl Benlahlou (22e).

L'OL dominé mais vainqueur

Dominé, l’Olympique lyonnais a su faire le dos rond, comme le groupe de Pierre Sage à Monaco vendredi (0-1), pour glaner trois points très importants dans la course aux play-offs.

Toujours seconds au classement, les partenaires d’Oliver Mvouama ont creusé l’écart sur le PFC donc, mais aussi sur Orléans (troisième), tenu en échec à Montferrand. Ils possèdent maintenant quatre longueurs d’avance sur l’USO, et six sur Troyes, quatrième, qui vient de battre Auxerre, large leader (35 unités, 8 de plus que l’OL).

Deux chocs à venir en janvier

L’AJA sera d’ailleurs le prochain adversaire des Lyonnais en championnat, le 21 janvier, pour un duel au sommet qui pourrait permettre aux Gones de revenir un peu sur les talons des Auxerrois. Mais avant ça, certains garçons joueront la Coupe Gambardella contre Metz le dimanche 14. Cette affiche aura pour théâtre les 32es de finale de la compétition.