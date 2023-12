Coupe Gambardella : l’OL retrouvera le FC Metz en 32es de finale

Pour la troisième saison consécutive, les U18 de l’OL et ceux du FC Metz s’affronteront lors d’un tour de Coupe Gambardella. Cette affiche des 32es se tiendra en Lorraine le dimanche 14 janvier.

C’est un dimanche de football qui attend les supporters de l’OL le 14 janvier prochain. Ce ne sont pas moins de trois matchs importants qui vont toucher les équipes lyonnaises. Après le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France féminine avec un duel OL - Montpellier à Décines à 14h30 et la programmation du match de Ligue 1 entre Le Havre et l’OL ce même 14 janvier à 17h05, un match de Coupe Gambardella s’est ajouté au programme. Ce jeudi avait lieu le tirage au sort des 32es de finale de la compétition et les U18 de l’OL se rendront en Lorraine pour y affronter les joueurs du FC Metz.

Deux équipes dans la même poule en championnat

Vainqueurs de l’ASPTT Dijon (2-0) au tour précédent, les Lyonnais affronteront cette fois-ci une formation qu’ils connaissent bien. En effet, les Messins font également partie de la poule B du championnat national U19 et les deux équipes ont déjà croisé le fer lors de la phase aller avec un succès de l’OL (3-1). Voir l’OL et le FC Metz s’affronter en Coupe Gambardella n’est pas forcément une nouveauté puisque l’affrontement du 14 janvier prochain sera le troisième de suite dans la compétition. En 2022, les coéquipiers de Mohamed El Arouch s’étaient imposés à ce même stade de la compétition (3-1) avant que la génération 2005 n’en fasse de même la saison dernière en huitièmes de finale (3-1). Comme on dit jamais deux sans trois ?