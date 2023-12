Kylian Mbappé lors de France – Allemagne à l’Euro (Photo by FRANCK FIFE / POOL / AFP)

Le 23 mars prochain, la France et l’Allemagne s’affronteront en amical au Parc OL. Les places grand public sont en ligne depuis ce jeudi.

France - Angleterre en rugby, France - Allemagne en foot. À Décines, la fin mars 2024 rimera avec classiques sportifs. Après le Crunch programmé le 16 mars, la Fédération française de football a confirmé la tenue d’un match amical entre Français et Allemands le 23 mars prochain au Parc OL. Une affiche de prestige, certes amicale, mais qui se jouera dans le cadre de la préparation pour l’Euro 2024 qui se teindra en Allemagne avant les Jeux Olympiques de Paris. Voir les Bleus jouer un match dans l’antre de l’OL n’était plus arrivé depuis la confrontation contre la Finlande après l’Euro 2021 et qui avait permis aux supporters lyonnais de revoir Karim Benzema dans la capitale des Gaules.

Une première depuis 2021 au Parc OL

Le 23 mars prochain, il ne devrait pas y avoir, à moins d'énormes surprises, de joueurs de l’OL dans le groupe retenu par Didier Deschamps pour cette trêve internationale. Néanmoins, ce sera l’occasion de croiser les stars françaises comme Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann. Dix mille places ont déjà été écoulées pour les licenciés FFF et les membres du Club des Supporters de l’Équipe de France qui avaient eu le droit à une avant-première mardi. Pour le grand public, l’heure a sonné puisque la billetterie (accessible via ce lien) a ouvert ce jeudi avec des prix allant de 29€ à 145€.