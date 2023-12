Kylian Mbappé lors de France – Allemagne à l’Euro (Photo by FRANCK FIFE / POOL / AFP)

Ce lundi, la Fédération Française de football a confirmé la tenue d’un amical entre la France et l’Allemagne au Parc OL. Le match se jouera le samedi 23 mars à 21h.

Lors du tirage au sort de l’Euro 2024, Rudi Völler avait définitivement vendu la mèche. Le directeur technique de l’Allemagne avait confirmé qu’un match amical entre l’équipe de France et la sélection allemande était prévue à la fin mars. Un rendez-vous en prévision du championnat d’Europe et qui se tiendrait du côté du Parc OL. Restait encore à connaitre la date exacte de ce match à Décines. C’est désormais chose faite puisque la Fédération Française de football a validé la tenue de ce duel historique entre les deux nations voisines.

Le Crunch une semaine avant à Décines

La venue de la bande à Didier Deschamps a été fixée au samedi 23 mars à 21h. En raison de l’incapacité d’utiliser le Stade de France à cause des Jeux Olympiques de Paris, les Bleus sont obligés de délocaliser leurs matchs en province et Décines a fait partie des choix de la FFF. Ce France - Allemagne, dont les places grand public seront mises en vente le jeudi 14 décembre (11h), interviendra une semaine après la tenue du Crunch en rugby entre le XV de France et le XV d’Angleterre.