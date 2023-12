Après l’OL, Aouar reconnait "des difficultés d’adaptation" à Rome

Ayant quitté l’OL libre l’été dernier, Houssem Aouar a depuis rejoint les rangs de l’AS Roma. Pour sa première expérience loin de Lyon, le milieu reconnait quelques difficultés d’adaptation à sa nouvelle vie.

Il était un enfant du club, l’exemple-type d’un joueur qui avait débuté très jeune à l’OL avant de gravir un à un les échelons jusqu’à arriver dans l’équipe première et se voir coller l’étiquette de "crack". Non, il n’est pas question de parler de Rayan Cherki mais bien de Houssem Aouar. Comme son cadet, le milieu a vécu une trajectoire sensiblement similaire avant de connaitre les sifflets lors de ses deux dernières années à l’OL. N’ayant pas prolongé avec son club formateur, Aouar a finalement mis les voiles vers l’AS Roma l’été dernier.

Un nouveau challenge pour se relancer et montrer qu’il n’a rien perdu du talent aperçu à ses débuts en professionnel. Mais cette première expérience n’est pas un long fleuve tranquille. "C’est la première fois que je suis loin de chez moi, loin de Lyon. C’est un peu difficile pour moi de m’adapter à une nouvelle vie, à une nouvelle équipe, mais je sais aussi que je dois apprendre, a-t-il déclaré avant le match de la Roma en Ligue Europa. J’ai bien commencé la saison, mais maintenant, c’est un peu plus difficile pour moi. Je dois montrer à l’entraîneur que je peux jouer davantage."

Resté sur le banc lors des quatre derniers matchs de Serie A

Ayant joué neuf matchs en Serie A, il profite de l’Europe pour engranger un peu de temps de jeu avec cinq titularisations en cinq matchs. Car dans le championnat italien, les temps sont clairement plus durs pour Houssem Aouar. Après lui avoir donné sa chance en début de saison, José Mourinho ne le considère plus comme une véritable option, à l’image des quatre derniers matchs restés sur le banc pour l’ancien Lyonnais. Malgré la passe difficile, l’international algérien voit son "avenir à la Roma, je suis très heureux ici. L’entraîneur m’aide beaucoup, je parle beaucoup avec lui. Je sais que c’est le bon projet."