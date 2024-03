Pionnier à l’OL, Robert Mouynet assistera au match contre Reims

69e joueur de l’histoire de l’OL, Robert Mouynet a fêté ses 94 ans cette semaine. Pour l’occasion, le club lyonnais l’a invité à quitter Toulouse le temps d’un week-end pour assister au match contre Reims, ce samedi (21h).

Un OL - Reims lui rappellera forcément quelques beaux souvenirs. Ce n’est plus la même époque, mais Robert Mouynet se remémorera très certainement le 16e de finale de Coupe de France un certain 22 février 1959. À l’époque, l’OL, qui n’avait pas encore soufflé ses dix bougies, faisait tomber le grand Stade de Reims, qui sera finaliste de la Coupe d’Europe des Clubs Champions quelques mois plus tard. Ce samedi, l’ancien arrière droit n’aura pas besoin d’allumer la télé pour se rappeler tous ces souvenirs puisqu’il vivra de l’intérieur cet OL - Reims de la 27e journée de Ligue 1.

Parmi les premiers vainqueurs d'un derby à Geoffroy-Guichard

Ayant soufflé ses 94 bougies en début de semaine, Mouynet a reçu un joli cadeau d’anniversaire avec une invitation à venir suivre pour la première fois un match au Parc OL. Retiré dans la région toulousaine désormais, l’ancien latéral a évolué pendant quatre saisons entre Rhône et Saône entre 1955 et 1959. Il restera à jamais le 69e joueur de l’histoire à avoir porté le maillot de l’OL et a fait partie de l’équipe lyonnaise vainqueure pour la première fois d’un derby à Geoffroy-Guichard. Il en est d’ailleurs le dernier survivant dans les rangs rhodanien. À la recherche de son passé récent glorieux, l’OL n’en oublie pas pour autant de saluer la mémoire et l’histoire de ses plus anciens. Comme un héritage à faire prospérer dans le temps.