Reims, une certaine idée du poil à gratter pour l’OL

Neuvième du championnat et ayant assuré un maintien plutôt tranquille, Reims réussit plutôt bien contre l’OL. Seulement deux défaites sur les onze dernières confrontations.

Ce samedi, l’OL a un objectif bien précis : celui de quasiment assurer le maintien en Ligue 1 la saison prochaine. Néanmoins, à ce premier objectif s’en greffera forcément un deuxième en cas de victoire au Parc OL. En prenant le meilleur sur Reims, les joueurs de Pierre Sage reviendraient à une longueur de leur adversaire du jour. Ils ne basculeraient pas encore dans la première partie de tableau, mais pourraient s’offrir un ultime challenge dans cette Ligue 1 avec une place européenne à aller chercher. Qu’importent les résultats du week-end, la 6e place sera à cinq points en cas de succès ce samedi. Rien d’insurmontable, mais il faut déjà que l’OL batte Reims et ça, ce n’est pas une tâche aisée dans l’historique lyonnais.

27% de succès, plus faible pourcentage pour les Lyonnais

Ce samedi, le club champenois sera certes privé de plusieurs joueurs importants comme Teuma, Stambouli. Mais Will Still s’appuie sur une force avant tout collective et cela devrait être encore le cas à Décines pour la 27e journée de Ligue 1. Le Stade de Reims est ce que l’on pourrait appeler la bête noire de l’OL, car avec seulement 16 victoires en 60 confrontations, le club lyonnais affiche son plus faible pourcentage de succès dans son histoire avec les Champenois.

Si l’épopée du grand Reims dans les années 50 a forcément un impact, l’histoire récente n’est pas plus glorieuse pour l’OL. Sur 33 points possibles, les Lyonnais n’en ont pris que 11 (2V, 5N, 4D). La dernière venue rémoise au Parc OL avait été une belle soirée avec l’hommage à Jean-Michel Aulas en mai 2023, mais à côté de ça, c’est un peu la soupe à la grimace.