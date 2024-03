OL : entraînement ouvert au public dimanche à 16h30

Deux jours avant la demi-finale de Coupe de France, l’OL a décidé d’ouvrir l’entraînement au public, ce dimanche (16h30). Les joueurs de Pierre Sage pourront compter sur le soutien populaire afin de monter en pression avant Valenciennes.

Le rendez-vous est déjà pris ce samedi pour OL - Reims au Parc OL mais les supporters auront le droit à une deuxième dose dans ce week-end. Afin de préparer au mieux la demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes, le club lyonnais a décidé d’ouvrir au public la séance d’entraînement prévue ce dimanche du côté du GOLTC.

Une victoire contre Reims à fêter aussi ?

Mardi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette joueront une grande partie de leur saison et pourront compter sur le soutien populaire avec un stade qui s’annonce plein. Histoire de monter un peu plus pression, ils pourront s’offrir un bain de foule dominical à partir de 16h30. En plus de préparer la demi-finale de coupe, supporters, joueurs et staff espèrent également pouvoir fêter une victoire de l’OL après la rencontre contre Reims, ce samedi. Le dernier entraînement ouvert au public avait été un véritable succès avec près de 2000 personnes venues observer les ouailles de Pierre Sage. Ce dimanche, le rassemblement sera d’une toute autre importance.