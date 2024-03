Quatre jours après la qualification en demies de Ligue des champions, l'OL retrouve le championnat avec la réception du Havre. Pour cette journée, Selma Bacha et Lindsey Horan n’ont pas été retenues.

Avec deux réceptions de suite, le repos a pu être un peu plus appréciable et plus réparateur pour les joueuses de l'OL. Quatre jours après avoir pris le meilleur sur Benfica lors des quarts de finale de Ligue des champions, les Fenottes se replongent dans la D1 féminine contre Le Havre. Ce rendez-vous intervient à la veille du départ en trêve internationale pour de nombreuses Lyonnaises et donc des matchs en plus sur le calendrier. Avec l'enchaînement des rencontres et en prévision de la quinzaine internationale, Sonia Bompastor devrait logiquement faire tourner son effectif dimanche. On pense notamment à la possibilité de voir Wendie Renard démarrer la rencontre.

Pour ce rendez-vous contre le club havrais, l'entraîneure de l'OL a convoqué un groupe de 18 joueuses. Le nom d'Ada Hegerberg n'y figure pas, elle qui sera de retour seulement après la trêve comme elle l'a annoncé. Par rapport au groupe retenu en Ligue des champions, les jeunes Belhadj, Sylla et Mendy sont laissées à la disposition de la réserve et des U19 tandis que Selma Bacha et Lindsey Horan ne sont pas retenues.

Le groupe de l'OL contre Le Havre : Benkarth, Endler - Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni, Renard, Sombath - Däbritz, Damaris, Dumornay, Majri, Marozsan, van de Donk - Becho, Cascarino, Diani, Le Sommer