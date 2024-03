Contre Reims, Sage a connu son premier nul avec l’OL

Ayant dirigé l’OL quinze matchs depuis sa prise de fonction, Pierre Sage n’avait encore jamais partagé les points. Ce fut donc une première samedi contre Reims (1-1).

C’était soit tout blanc, soit tout noir avec lui depuis son arrivée à l’OL. Débarqué sur le banc lyonnais le 30 novembre dernier, Pierre Sage n’avait connu que les trois points, ou alors rentrer bredouille dans l’ensemble des matchs qu’il a dirigés. Il y a un bien un score nul et vierge contre Strasbourg en Coupe de France, mais la qualification était venue passer au second plan ce résultat. En Ligue 1, l’entraîneur lyonnais n’avait en tout cas connu que la victoire (9) ou la défaite (5). Alors, forcément, le partage des points (1-1) samedi contre Reims a été un petit évènement, même si Pierre Sage s’en serait bien passé. "Ce (samedi) soir, ce n’est pas une bonne chose. Autant des fois, on est content de faire match nul, autant ce (samedi) soir, on aurait pu et dû gagner ce match."

Mené, l'OL a au moins eu le caractère pour revenir

Contrarié par Reims, l’OL n’a pas réussi sa mission de se maintenir quasi officiellement en Ligue 1. Mais en faisant preuve de caractère, les Lyonnais ont recollé au score et comme l’a dit Corentin Tolisso, "quand tu n’arrives à gagner un match, le mieux est de ne pas le perdre". Ce n’était encore jamais arrivé sous Pierre Sage et ce sera un maigre lot de consolation ce dimanche au moment de retrouver le centre d’entraînement de Décines pour une séance ouverte au public (16h30).