Après trois échecs, l’OL veut enfin finir sa demie

Contre Valenciennes, l’OL a une opportunité en or de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Après trois échecs en cinq ans, il faudra vaincre le signe indien.

"Je n’étais pas au courant de cette statistique, vous me l’apprenez." C’est de cette manière que Pierre Sage a appris que l’OL restait sur trois échecs en trois demi-finales de Coupe de France ces dernières années. Mais, dans son optimisme désormais légendaire, l’entraîneur lyonnais y a vu que positif. "Un proverbe dit : 'jamais deux sans trois', donc on peut espérer que c’est passé." À la différence des trois dernières sorties à ce stade de la compétition, l’adversaire du soir est très clairement à la portée des joueurs lyonnais.

En affrontant Valenciennes, l’OL a hérité du meilleur tirage possible même si tout un club s’en défend. Cela ne fera pas plus passer la pilule en cas de contreperformance, car Valenciennes est et restera au coup de sifflet final la lanterne rouge de Ligue 2 et avait tout de l’occasion en or de retrouver la finale de la compétition pour la 1re fois depuis 2012.

Les fiascos rennais et nantais

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu les opportunités depuis plus d’une décennie avec notamment deux réceptions à Décines. Mais que ce soit en 2019 ou en 2020, l’OL n’a pas profité de l’avantage de recevoir pour s’ouvrir les portes de la finale. Si contre le PSG, l’élimination a été nette et sans bavure (1-5) avec notamment un triplé de Kylian Mbappé. Mais c’est bien contre Rennes et la saison dernière contre Nantes que les cicatrices sont les plus fortes. Face au Stade Rennais, ce ne fut pas sans conséquences.

En plus de complètement déjouer, l’élimination a entraîné le départ de Bruno Genesio, pourtant pressenti pour prolonger l’aventure. Et que dire de la saison dernière avec sortie sans honneurs face au FC Nantes… "On a encore beaucoup de regrets par rapport à la saison passée, a avoué Alexandre Lacazette. On n’a pas envie de refaire le même non-match. Il faut qu’on joue pour ne pas avoir de regrets." Ce mardi, l’échec est interdit.