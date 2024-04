Coupe de France : le groupe de Valenciennes pour affronter l’OL

Anthony Knockaert, joueur offensif de Valenciennes en Coupe de France (Photo by Lou BENOIST / AFP)

Pour le déplacement du VAFC à Décines, Ahmed Kantari a convoqué un groupe de 20 joueurs. Valenciennes joue le match de sa saison contre l’OL ce mardi.

Sur le papier, les chances de voir Valenciennes atteindre la finale de la Coupe de France sont plus que minimes. Lanterne rouge de la Ligue 2, le club nordiste est voué à jouer en National la saison prochaine. Dans cette saison cauchemardesque, les supporters du VAFC ont malgré tout pu compter sur le parcours en Coupe de France pour s’offrir quelques moments heureux. Le plus grand d’entre eux sera ce mardi soir du côté de Décines pour la demi-finale contre l’OL. Pour l’occasion, 1 200 Valenciennois vont faire le trajet en bus jusqu’au Parc OL pour pousser les hommes d’Ahmed Kantari à faire l’exploit.

Dans une affiche déséquilibrée sur le papier, l’entraineur du VAFC compte s’appuyer des valeurs collectives dans un système à cinq défenseurs et une mentalité irréprochable pour faire tomber l’OL à la maison et disputer une deuxième finale dans l’histoire du club. Pour ce rendez-vous, Kantari a convoqué un groupe de 20 joueurs dont l’expérimenté Anthony Knockaert et le capitaine Joffrey Cuffaut.

Le groupe de Valenciennes contre l’OL : Diabaté, Louchet - Basse, Ba, Cuffaut, Kayi Sanda, Woudenberg - Bansé, Boutoutaou, Foé Ondoa, Knockaert, Masson, Moursou - Doucouré, El Amri, Flamarion, Hamache, Lilepo, Oyewusi, Haouari