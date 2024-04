Ce mardi, le Parc OL sera à guichets fermés pour OL - Valenciennes. En tribunes, des animations seront présentes notamment dans les virages chez les Bad Gones et Lyon 1950.

Ce sera l’ambiance des grands soirs ce mardi au Parc OL. Près de 57 000 spectateurs sont attendus à Décines pour pousser les joueurs de Pierre Sage à décrocher une première finale de Coupe de France depuis 2012 et le sacre face à Quevilly. À l’issue des 90 minutes et d’une possible séance de tirs au but, il y aura forcément des larmes dans les travées décinoises et il ne reste plus qu’à espérer qu’elles soient de joie. C’est ce qu’attend tout un peuple après autant d’années de purgatoires et de rendez-vous manqués par l’OL. Pour l’occasion, les petits plats seront mis dans les grands, notamment dans les virages.

Un tifo dans le virage sud

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les Bad Gones ont rappelé l’attente qui dure depuis maintenant onze saisons, mais aussi "le soutien sans faille exprimé à notre club, et ce, en dépit des prestations et résultats décevants du début de saison." Appelant tout un virage à entraîner l’ensemble du Parc OL à chanter et encourager les Lyonnais pour "pousser la porte de la finale de la Coupe de France, et avoir l’opportunité de soulever ce trophée prestigieux pour la 6e fois depuis 1964", les Bad Gones seront suivis par les Lyon 1950. Dans un communiqué, le groupe de supporters du Virage Sud a annoncé la tenue d’un tifo au moment de l’entrée des joueurs pour cette demi-finale qui peut être historique dans une saison qui fut longtemps chaotique.