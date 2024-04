Même qualifié en finale, l’OL sera encore loin d'être européen

Les joueurs de l’OL après leur succès contre Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En cas de qualification ce mardi soir contre Valenciennes, l’OL se rapprocherait de son objectif européen. Mais en serait encore loin en même temps.

Une finale avant l’heure. On dit souvent ça lors d’une opposition entre deux prétendants au titre finale, mais ce mardi (20h45), c’est pourtant bien ce qui pend au nez de l’OL et de Valenciennes. Les deux formations jouent leur saison sur 90 minutes en demi-finale de la Coupe de France, avec l’espoir d’être l’heureux élu pour rejoindre le Stade Pierre Mauroy le 25 mai prochain contre le PSG ou Rennes. Tout un stade à Décines espère logiquement que la hiérarchie sera respectée et que ce sont bien les joueurs de Pierre Sage qui disputeront une première finale depuis 2012 dans cette compétition.

À quatre points de la 7e place en Ligue 1

En prenant le meilleur sur Valenciennes, l’OL se rapprocherait de son objectif européen qui était encore à des années lumières il y a encore trois mois. Toutefois, une qualification ne sera pas une fin en soi, car l’Europe se rapprocherait tout en étant encore très loin. Pour l’heure, seule une victoire finale dans le stade de Lille fin mai enverrait directement les Lyonnais en Ligue Europa. En cas de revers en finale, il faudrait un concours de circonstances pour que le club rhodanien retrouve l’Europe après deux saisons d’absence.

S’il devait échouer face au PSG ou Rennes, il faudrait que l’OL termine au pire à la 7e place (à 4 points actuellement) pour accrocher les barrages de la Ligue Europa Conférence. Avec une autre condition et non des moindres : le vainqueur de la Coupe devra terminer dans le Top 6 de Ligue 1, ce qui est le cas du PSG, leader, mais pas de Rennes, huitième après 27 journées.