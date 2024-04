Cherki bien présent pour OL - Valenciennes

Rayan Cherki célébrant son but lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ayant ressenti une gêne contre Reims, Rayan Cherki a passé un test concluant lundi à l’entraînement. Le joueur offensif fait bien partie du groupe retenu pour OL - Valenciennes.

Il était la seule incertitude au moment de se projeter sur la demi-finale de la Coupe de France. Sorti dès la mi-temps contre Reims (1-1), Rayan Cherki n’avait pas fait les frais d’un choix tactique de Pierre Sage, mais avait ressenti "une gêne au mollet" suite à une béquille reçue à l’entrainement quelques jours auparavant.

Sorti par précaution, le joueur offensif de l’OL devait donc se tester lundi à la veille de la réception de Valenciennes pour savoir s’il était en état de tenir sa place dans le groupe ou non. La réponse est positive puisque Cherki fait partie des 21 joueurs retenus pour la demi-finale de Coupe de France. Pour ce rendez-vous capital, Pierre Sage peut d’ailleurs compter sur un effectif épargné par les blessures et autres cas de suspension.

Retour de Mata et Tagliafico

Absent contre Reims après trois jaunes en moins de dix matchs, Clinton Mata est de retour tout comme Nicolas Tagliafico. Malgré le bon match d’Henrique, l’Argentin devrait logiquement retrouver sa place de titulaire à gauche de la défense après avoir été laissé au repos durant le week-end. Lui aussi absent contre Reims pour raisons personnelles, Adryelson est en revanche laissé hors du groupe lyonnais, tout comme Saël Kumbedi et Johann Lepenant, présents contre Reims et qui rejoignent Sinaly Diomandé, Paul Akouokou et Mahamadou Diawara.

Le groupe de l’OL contre Valenciennes : Lopes, Perri, Diarra - Caleta-Car, Henrique, Lovren, Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, Mangala, Matic, Tolisso - Baldé, Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Nuamah, Orban