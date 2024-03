OL : Adryelson et Tagliafico ont fait leur retour à l’entraînement

Ce dimanche, les remplaçants et absents d’OL - Reims ont participé à une séance d’entraînement devant 1 100 personnes. Adryelson, obligé de rentrer au Brésil pour raisons personnelles, était de retour à Décines.

Le vent et le dimanche de Pâques n’ont pas eu raison de la ferveur de certains supporters de l’OL. Ce dimanche, 1 100 spectateurs se sont entassés autour du terrain 1 du centre d’entraînement pour assister à l’entraînement du jour, ouvert au public. Il y a forcément eu un peu de déception, car au lendemain du nul entre l’OL et Reims (1-1), les titulaires n’étaient pas de la partie. Si l’ensemble du groupe était bien présent à Décines, Alexandre Lacazette et compagnie se sont avant tout contentés d’un travail de récupération et de soins. Sur la pelouse, ils n’étaient donc que treize à s’affairer autour de Pierre Sage et de son staff. Les remplaçants de samedi accompagnés par ceux qui avaient été laissés hors du groupe comme Sinaly Diomandé, Paul Akouokou ou encore Mahamadou Diawara.

Les titulaires en soins, bain de foule pour Cherki

L’absence des titulaires n’a pas empêché les plus de mille supporters de donner de la voix, souhaitant un bon anniversaire à Malick Fofana ou encore applaudissant l’entrée d’Adryelson sur le terrain. Le Brésilien qui était reparti au Brésil pour des raisons familiales a fait son retour et postule donc pour le match contre Valenciennes. C’est aussi le cas de Nicolas Tagliafico. Laissé au repos par le staff pour se remettre complètement de son périple américain, le latéral argentin a participé à la séance. À l’instant T, seul Rayan Cherki est incertain à l’OL, lui qui est venu observer ses coéquipiers en civil avant de s’offrir un bain de foule à signer des autographes.