Lacazette (OL) et Ayyoub Bouaddi (Lille) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le maintien quasiment assuré, l’OL peut se tourner presque sans crainte vers la Coupe de France et sa demie contre Valenciennes. Un scénario inimaginable il y a quatre mois pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette.

Il y a quatre mois, personne n’aurait misé un euro sur le fait que l’OL serait maintenu en Ligue 1 et encore moins à sept journées de la fin. Même si ce n’est pas encore fait mathématiquement, le nul contre Reims (1-1) samedi a quasiment assuré la place du club lyonnais dans l’élite. À côté de ça, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont une demi-finale de Coupe de France à disputer mardi face à Valenciennes.

Alors qu’on leur promettait l’enfer, les Lyonnais ont finalement fait déjouer les statistiques et autres probabilités depuis la fin du mercato hivernal et ce parcours de quasi-champion. "Beaucoup de personnes nous ont enterrés en décembre. Là où on est aujourd’hui, c’est le fruit de notre travail, on le mérite, a déclaré Lacazette, ce dimanche en conférence. On a eu du soutien des supporters, des gens du club même quand on était au plus bas. Ça nous fait plaisir d’en être là aujourd’hui mais ce n’est pas fini."

"À nous d'être sérieux et de respecter les consignes"

En effet, Valenciennes a beau être "la plus petite des quatre équipes en demies", le VAFC va venir à Décines dans l’optique de poser le bus et de pousser l’OL jusqu’à la séance des tirs au but. Les Rhodaniens en sont conscients et ne veulent pas se voir plus beau que ce qu’ils sont. Un trop grand excès de confiance et ce serait la désillusion assurée.

Et la relative patience des supporters serait forcément mise à rude épreuve mardi soir en cas de nouvel échec dans le dernier carré. "Ça reste un dernier carré, il faut les respecter, a joué les garde-fous Alexandre Lacazette. On connait les pièges, de les prendre de haut, de ne pas jouer à notre niveau. À nous d’être sérieux et de respecter les consignes. Avec l’ambiance et l’atmosphère qu’il y aura mardi, si on est sérieux, ça devrait le faire. Mais on doit quand même faire attention."

La cicatrice de la saison dernière à Nantes n’est pas totalement refermée pour crier victoire trop vite.