Juninho, Grégory Coupet et Sidney Govou vainqueurs de la Coupe de France 2008 avec l’OL (Photo by PATRICK KOVARIK / AFP)

Tous deux qualifiés, l’OL et le PSG auront des objectifs différents en finale de Coupe de France. Ils se retrouveront à ce stade de la compétition pour la 1re fois depuis la finale de 2008.

En seize ans, il s’en est passé des choses sur la planète football et aussi même du football français. Le 24 mai 2008, l’OL et le PSG rentraient sur la pelouse du Stade de France pour se disputer le titre en Coupe de France. En 2024, les deux clubs se feront de nouveau face, à Lille cette fois-ci et dans un contexte totalement différent. L’OL a laissé sa place de locomotive du foot français au PSG, qui a profité de QSI et des Qataris pour devenir une place forte du football européen. En 2008, les rôles étaient inversés avec une formation lyonnaise qui venait de remporter son 7e titre consécutif en Ligue 1 et qui visait le doublé avec Alain Perrin à sa tête. Le PSG avait lui lutté jusqu’au but pour assurer son maintien dans l’élite tout en se hissant en finale de Coupe de France. Comme si le scénario en 2024 avait été écrit.

Govou buteur en prolongations

Les rôles seront inversés le 25 mai à Lille, mais ce sera la première fois depuis 2008 que les deux formations se refont face à ce stade de la compétition en Coupe de France. Il y a bien eu une finale de Coupe de la Ligue depuis, mais en plein Covid, elle n’a pas laissé un souvenir impérissable. Celle de 2008 bien plus puisque ce fut le premier et seul doublé dans l’histoire du club. Grégory Coupet avait disputé son dernier match avec l’OL (comme Anthony Lopes ?), Fabio Grosso ne s’imaginait sûrement pas devenir coach éphémère des Lyonnais 16 ans plus tard et Karim Benzema n’était encore pas Ballon d’Or. Il avait d’ailleurs fallu attendre les prolongations pour voir l’OL prendre le meilleur sur le PSG grâce à un but de Sidney Govou à la 102e minute. La démonstration lyonnaise n’avait pas eu, mais en 2024, les joueurs de Pierre Sage se contenteront largement de ce petit but d’avance.